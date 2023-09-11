Окупанти чотири рази обстріляли Нікополь, постраждали 3 людини

У понеділок російські окупанти двічі обстріляли м. Нікополь Дніпропетровської області, унаслідок обстрілу постраждали троє чоловіків, їх госпіталізували, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"Сьогодні російська армія вже двічі вгатила по Нікополю. Цілила з "Граду" та важкої артилерії. Постраждали три людини. Це чоловіки 24, 47 і 56 років. У них мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Всі в лікарні в стані середньої тяжкості", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Крім цього, внаслідок обстрілів пошкоджено магазин, приватне та харчове підприємства, навчальний заклад, п'ятиповерховий будинок, господарські споруди та авто.

Пізніше Лисак повідомив, що кількість обстрілів зросла до чотирьох.

"До списку руйнувань додалися комунальне підприємство, п'ять приватних будинків, декілька господарських будівель, газопровід. Сталося дві пожежі сухої трави", - написав він у телеграм-каналі.