В Україні проведуть публічні консультації для покращення механізму виплат компенсацій за пошкоджене або знищене житло - Шуляк

В Україні проведуть серію публічних консультацій з метою вдосконалення програми компенсацій за пошкоджене і знищене внаслідок повномасштабної військової агресії Росії майно, повідомила голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк (партія "Слуга народу").

"Оскільки громадяни здебільшого не мають можливості самостійно відремонтувати пошкоджене житло, а тим паче придбати нове замість того, що було зруйноване внаслідок російської агресії, парламент ще в лютому 2023 року ухвалив закон №2923-IX про компенсації. Це важливий крок у забезпеченні соціального захисту громадян, і програма працює досить результативно. Але ми розуміємо, що її потрібно покращувати", - наголосила нардепка, а також одна з авторів відповідного законопроєкту.

За її словами, багато пошкоджених об'єктів розташовані на тимчасово окупованих територіях, тож відновлення там може розпочатися лише після деокупації. Водночас українці хочуть мати гарантію того, що їх не залишать сам на сам із проблемою відновлення житла.

"Вирішувати, що саме необхідно змінити в програмі, щоб вона запрацювала ще ефективніше, потрібно лише за участю громад", - наголосила Шуляк.

Тож під час консультацій обмінюватися оцінками проєкту та ідеями його покращення будуть не лише автори відповідного закону, представники профільних міністерств та народні депутати, а й безпосередньо громадяни, житло яких пошкоджене або зруйноване.

"Також ми запрошуємо до участі голів та депутатів громад, представників комісій, які ухвалюють рішення щодо компенсацій за знищені об'єкти нерухомого майна, незалежних українських та міжнародних експертів, профільні ГО, технічних інвентаризаторів, оцінювачів майна, суддів, нотаріусів та інших. На основі нашого діалогу ми сформуємо рекомендації щодо покращення механізму виплати компенсацій", - зазначила Шуляк.

Перше обговорення заплановано на 20 вересня. Воно відбудеться для жителів західних і північних регіонів України, які мають пошкоджене майно, а також для тих, хто має його в цьому регіоні, хоча й проживає за його межами. Друга публічна консультація запланована на 27 вересня для учасників, які проживають у східних і центральних областях України. Третя відбудеться 3 жовтня для жителів південних областей України та АР Крим.

Консультації будуть проведені з ініціативи Шуляк та ГО "Інститут Республіка".

Як повідомлялося, на початок вересня грошову допомогу за програмою "єВідновлення" отримали 12,1 тис. українців, загальна сума виплат сягнула 1 млрд грн.

10 травня 2023 року в Україні стартувала програма "єВідновлення", у межах якої компенсацію до 200 тис. грн на ремонт почали отримувати власники пошкодженого житла. Ці кошти можна використати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт і послуг підрядників, які мають відповідні коди для роботи, а їхні продавці подали заявку на участь у програмі через портал "Дія"