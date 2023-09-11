СБУ затримала контрактника Нацгвардії, який готував ворожі удари по столичних ТЕЦ

Служба безпеки України затримала військовослужбовця за контрактом з однієї з військових частин Національної гвардії України, який готував ворожі удари по теплоелектроцентралях Києва.

"Служба безпеки затримала ще одного агента ФСБ у Києві. Він займався підготовкою нових повітряних атак РФ по об'єктах критичної інфраструктури столиці. Фігурантом є контрактник однієї з військових частин Національної гвардії, якого російська спецслужба дистанційно завербувала в січні цього року", - повідомляється в телеграм-каналі української спецслужби в понеділок.

За інформацією СБУ, щоб залучити військового до негласної співпраці, ФСБ задіяла свого резидента (керівника агентурної групи). "Ним виявився колишній військовослужбовець Нацгвардії, який звільнився зі служби за станом здоров'я і виїхав до однієї з європейських країн. Там він розпочав працювати на ФСБ", - уточнюється в повідомленні.

У СБУ зазначають, що, перебуваючи за межами України, резидент давав вказівки своєму агенту в Києві, зокрема попросив збирати геолокації теплових електростанцій у столиці. "Також ворога цікавили відомості про технічний стан енергооб'єктів та рівень їх захисту підрозділами Сил оборони. Усю отриману інформацію російський агент надсилав резиденту через месенджер у вигляді фотографій з описом системи охорони", - зазначено в повідомленні.

За кожне виконане завдання обидва фігуранти отримували від свого куратора з ФСБ від $100 до 1 тис., сума залежала від складності виконаної роботи та важливості отриманої інформації.

За наявними даними, розвідувальні відомості були потрібні окупантам для підготовки нових повітряних ударів по Києву на період холодів.

Працівники СБУ затримали російського агента під час багатоетапної спецоперації, коли він виконував вороже завдання. Під час обшуків за місцем проживання в Києві виявлено комп'ютерну техніку та мобільний телефон із підтвердженнями розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозри за ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб). Затриманий агент ФСБ перебуває під вартою.