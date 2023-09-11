Окупанти мають намір набрати 420 тис. контрактників до кінця року - британська розвідка

У РФ планують набрати 420 тис. військовослужбовців за контрактом до кінця поточного року, повідомляють у звіті, оприлюдненому в соціальній мережі Х (раніше - "Твіттер") Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в понеділок уранці.

"3 вересня 2023 року заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що наразі набрано 280 тис. військовослужбовців. Ці цифри не може бути перевірено незалежно", - ідеться в повідомленні.

У британській розвідці зазначають, що призов до армії в РФ продовжує негативно впливати на робочу силу в її промисловості. "Брак робочої сили в промисловості Росії сягнув нового максимуму в 42% у липні 2023 року, що на 7% вище, ніж у квітні 2023 року", - наголошується в повідомленні.

Водночас РФ зробила кроки щодо збереження робочої сили в IT-секторі, що, як зазначено у звіті, підкреслює гострий дефіцит у секторі після того, як приблизно 100 тис. IT-фахівців залишили РФ у 2022 році, що відповідає 10% робочої сили в усьому секторі.

"Мобілізація і призов на військову службу в Росії посилили брак робочої сили у сфері оборони. Напередодні президентських виборів у Росії, запланованих на березень 2024 року, російська влада, імовірно, прагнутиме уникнути подальших непопулярних мобілізацій", - ідеться у звіті британської розвідки.