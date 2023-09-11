Сили оборони за добу ліквідували 580 окупантів

Протягом доби Сили оборони знищили 580 окупантів, шість танків, 12 бронемашин, 28 артсистем, три ППО, 35 БпЛА, 37 одиниць автомобільної та спецтехніки, йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України в понеділок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.09.23 орієнтовно становлять особового складу - близько 269210 (+580) осіб, танків - 4560 (+6) од., бойових броньованих машин - 8767 (+12) од., артилерійських систем - 5839 (+28) од., РСЗВ - 760 (+0) од., засобів ППО - 512 (+3) од., літаків - 315 (+0) од., гелікоптерів - 316 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4628 (+35) од., крилатих ракет - 1455 (+0), кораблів/катерів - 19 (+0) од., автомобільної техніки й автоцистерн - 8370 (+32) од., спеціальної техніки - 877 (+5)", - ідеться в повідомленні.