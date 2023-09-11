Події

09:44 11.09.2023

Глава МЗС Німеччини прибула з не анонсованим візитом до Києва - ЗМІ

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Глава МЗС Німеччини прибула з не анонсованим візитом до Києва - ЗМІ

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула з не анонсованим візитом до Києва, це вже її четверте відвідування України з початку повномасштабного вторгнення РФ, повідомляє газета Die Welt.

"...Політик прибула до столиці України Києва в понеділок уранці з візитом, який спочатку тримали в таємниці з міркувань безпеки. За тиждень до початку Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку цей візит, імовірно, був також задуманий як знак солідарності", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в понеділок.

Видання повідомляє, що глава МЗС дісталася до Києва з Польщі вночі спеціальним потягом. На пероні її зустрічав і вітав посол Німеччини Мартін Егер.

"Після прибуття Бербок пообіцяла Україні подальшу підтримку на шляху до Європейського Союзу, але при цьому наполягла на продовженні реформ, зокрема в боротьбі з корупцією", - зазначають у виданні. Міністр наголосила, що Україна "захищає свободу всіх нас".

Теги: #київ #бербок_анналена

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