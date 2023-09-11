Окупанти знову вночі обстріляли прикордоння Сумщини

Російські окупаційні війська знову в ніч на понеділок обстріляли прикордонні райони Сумської області, повідомила пресслужба ОВА.

"Вночі та вранці росіяни здійснили 4 обстріли прикордоння. Зафіксовано 20 вибухів", - ідеться в повідомленні.

Зокрема, у Хотинській громаді внаслідок влучання ворожого БПЛА пошкоджено навчальний заклад. Також росіяни обстрілювали з мінометів (5 вибухів). У Зноб-Новгородській здійснено обстріл із РСЗВ - 10 вибухів. А в Дружбівській 4 міни скинув ворог на її територію.