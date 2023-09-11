Події

07:11 11.09.2023

РФ завдала чергового авіаракетного удару по Україні

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РФ завдала чергового авіаракетного удару по Україні

РФ завдала чергового авіаракетного удару по Україні в ніч на понеділок, уточнюється інформація про наслідки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація про наслідки цієї терористичної атаки уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, противник завдав 5 ракетних і 87 авіаударів, здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та по цивільних об'єктах.

Також окупанти атакували Україну 33 дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131", з яких 26 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Унаслідок російських терористичних атак руйнування та пошкодження зазнали понад 100 приватних житлових будинків та інша цивільна інфраструктура.

Авіаударів ворога зазнали населені пункти: Костянтинівка Сумської області; Веселе, Огірцеве, Синьківка, Кислівка, Котлярівка Харківської області; Новоселівське, Новоєгорівка, Білогорівка Луганської області; Спірне, Хромове, Нью-Йорк, Авдіївка, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Новоданилівка та Роботине Запорізької області; Бургунка Херсонської області; острів Первомайський, острів Зміїний.

Також під артилерійським вогнем противника опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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