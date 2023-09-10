Загибель іноземних волонтерів показує, наскільки близька війна в Україні для всіх, хто цінує життя - Зеленський



Загибель у районі міста Часів Яр двох іноземних волонтерів показує, наскільки близька війна в Україні для всіх у світі, хто цінує людське життя, сказав у неділю у відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні поблизу міста Часів Яр Донецької області російські терористи вдарили по машині волонтерів. Пряме попадання з ПТРК. Станом на цей момент точно відомо, що загинув канадець. Ентоні Ігнат. На жаль, імовірно, загинула також іспанка Емма Ігуаль", - сказав він.

За словами Зеленського, ще двох волонтерів доправили до лікарень Дніпра, це громадянин Німеччини Мавік Рубен і громадянин Швеції Йохан Матіас. Їм надають необхідну допомогу.

"Цей російський обстріл знову-таки підтверджує, наскільки близька війна проти України для всіх у світі, хто дійсно цінує людське життя і хто вважає спільним моральним обов'язком людства зупинити терор і перемогти зло", - сказав президент.

Раніше повідомлялося, що двоє іноземних волонтерів гуманітарної організації "Road to Relief" загинули і ще двоє дістали поранення, потрапивши під обстріл в автомобілі біля м. Часів Яр Донецької області в суботу вранці, повідомляється в Instagram організації.