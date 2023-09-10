Події

22:15 10.09.2023

Загибель іноземних волонтерів показує, наскільки близька війна в Україні для всіх, хто цінує життя - Зеленський

1 хв читати
Загибель іноземних волонтерів показує, наскільки близька війна в Україні для всіх, хто цінує життя - Зеленський


 Загибель у районі міста Часів Яр двох іноземних волонтерів показує, наскільки близька війна в Україні для всіх у світі, хто цінує людське життя, сказав у неділю у відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні поблизу міста Часів Яр Донецької області російські терористи вдарили по машині волонтерів. Пряме попадання з ПТРК. Станом на цей момент точно відомо, що загинув канадець. Ентоні Ігнат. На жаль, імовірно, загинула також іспанка Емма Ігуаль", - сказав він.

За словами Зеленського, ще двох волонтерів доправили до лікарень Дніпра, це громадянин Німеччини Мавік Рубен і громадянин Швеції Йохан Матіас. Їм надають необхідну допомогу.

"Цей російський обстріл знову-таки підтверджує, наскільки близька війна проти України для всіх у світі, хто дійсно цінує людське життя і хто вважає спільним моральним обов'язком людства зупинити терор і перемогти зло", - сказав президент.

Раніше повідомлялося, що двоє іноземних волонтерів гуманітарної організації "Road to Relief" загинули і ще двоє дістали поранення, потрапивши під обстріл в автомобілі біля м. Часів Яр Донецької області в суботу вранці, повідомляється в Instagram організації.

Теги: #україна #загибель #волонтери #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:36 11.09.2023
Кулеба засудив Захід за повільність створення трибуналу над російськими лідерами

Кулеба засудив Захід за повільність створення трибуналу над російськими лідерами

01:54 11.09.2023
Росія облаштовує військові бази поблизу кордону з Фінляндією

Росія облаштовує військові бази поблизу кордону з Фінляндією

01:04 11.09.2023
Скорочення військової допомоги Україні створить ризики для Заходу

Скорочення військової допомоги Україні створить ризики для Заходу

00:48 11.09.2023
За минулі сім днів маємо поступ уперед

За минулі сім днів маємо поступ уперед

19:14 10.09.2023
Під Часовим Яром загинули двоє іноземних волонтерів "Road to Relief"

Під Часовим Яром загинули двоє іноземних волонтерів "Road to Relief"

12:11 10.09.2023
Україна й Литва мають намір перенести ветконтроль транзитних вантажів у порт Клайпеда і відновити залізничне сполучення

Україна й Литва мають намір перенести ветконтроль транзитних вантажів у порт Клайпеда і відновити залізничне сполучення

04:35 10.09.2023
У Києві внаслідок пожежі загинула жінка - ДСНС

У Києві внаслідок пожежі загинула жінка - ДСНС

03:41 10.09.2023
У серпні росіяни завдавали по Україні ударів озброєнням, випущеним у третьому кварталі 2023 року - ГУР Міноборони

У серпні росіяни завдавали по Україні ударів озброєнням, випущеним у третьому кварталі 2023 року - ГУР Міноборони

02:26 10.09.2023
Умєров: Нам потрібно впровадити нову філософію ставлення до воїнів

Умєров: Нам потрібно впровадити нову філософію ставлення до воїнів

00:31 10.09.2023
Буданов розповів про просування контрнаступу, головна проблема - мінування та безліч дронів-камікадзе

Буданов розповів про просування контрнаступу, головна проблема - мінування та безліч дронів-камікадзе

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За минулі сім днів маємо поступ уперед

Окупанти завдали п’ять ракетних і 81 авіаудар по Україні за добу, зруйновано понад 100 житлових будинків

ЗС України просунулися під Кліщіївкою та Роботиним і стримують окупантів на чотирьох напрямках

Під Часовим Яром загинули двоє іноземних волонтерів "Road to Relief"

У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи

ОСТАННЄ

Число загиблих внаслідок землетрусу в Марокко перевищило 2100 людей

Петреус закликав прискорити постачання в Україну F-16 і ракет ATACMS

ПС ЗСУ попереджають про активність ворожої авіації на південному сході України

Іспанія, Франція, Туреччина, Ізраїль пообіцяли допомогти Марокко у зв'язку із землетрусом

Окупанти обстріляли Херсон, поранено місцеву жительку

Кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в ЄС у липні зросла майже на 50 тис.

Ворог обстріляв пожежну частину в Херсоні

Українська авіація за добу завдала десять ударів по місцях скупчення окупантів

Агресор обстріляв два райони Дніпропетровської області, в результаті знищено вантажівку

Окупанти завдали п’ять ракетних і 81 авіаудар по Україні за добу, зруйновано понад 100 житлових будинків

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА