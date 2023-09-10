Агресор обстріляв два райони Дніпропетровської області, в результаті знищено вантажівку

Російські окупаційні війська в неділю вдень обстріляли два райони Дніпропетровської області, внаслідок чого знищено вантажівку місцевого жителя, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"Удень російські війська обстріляли два райони області. Агресор вгатив по Новопавлівській сільській громаді на Синельниківщині. Знищено вантажівку місцевого жителя", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, ворог спрямував артилерію і на Нікополь. Люди не постраждали.

Наслідки атак уточнюються.