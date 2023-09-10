Події

19:48 10.09.2023

Агресор обстріляв два райони Дніпропетровської області, в результаті знищено вантажівку

1 хв читати
Агресор обстріляв два райони Дніпропетровської області, в результаті знищено вантажівку

Російські окупаційні війська в неділю вдень обстріляли два райони Дніпропетровської області, внаслідок чого знищено вантажівку місцевого жителя, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"Удень російські війська обстріляли два райони області. Агресор вгатив по Новопавлівській сільській громаді на Синельниківщині. Знищено вантажівку місцевого жителя", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, ворог спрямував артилерію і на Нікополь. Люди не постраждали.

Наслідки атак уточнюються.

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:14 10.09.2023
Ворог обстріляв пожежну частину в Херсоні

Ворог обстріляв пожежну частину в Херсоні

11:17 10.09.2023
Київська ОВА: Унаслідок нічної атаки БПЛА пошкоджено інфраструктурний об'єкт, будівлі школи та дитячого садка, приватні будинки

Київська ОВА: Унаслідок нічної атаки БПЛА пошкоджено інфраструктурний об'єкт, будівлі школи та дитячого садка, приватні будинки

11:12 10.09.2023
Одна людина загинула й одна постраждала внаслідок обстрілів на Херсонщині - ОВА

Одна людина загинула й одна постраждала внаслідок обстрілів на Херсонщині - ОВА

11:08 10.09.2023
Російські окупаційні війська за добу завдали 96 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області, без жертв - ОВА

Російські окупаційні війська за добу завдали 96 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області, без жертв - ОВА

08:53 10.09.2023
За ніч знищено 26 "Шахедів" із 33

За ніч знищено 26 "Шахедів" із 33

08:02 10.09.2023
Нікополь уночі зазнав артобстрілу

Нікополь уночі зазнав артобстрілу

20:16 09.09.2023
У результаті обстрілу с. Костобобрів Чернігівської області поранено місцевого жителя

У результаті обстрілу с. Костобобрів Чернігівської області поранено місцевого жителя

20:11 09.09.2023
Кількість перетину кордону на виїзд з України перевищила кількість перетину на в'їзд уперше за вісім тижнів

Кількість перетину кордону на виїзд з України перевищила кількість перетину на в'їзд уперше за вісім тижнів

15:16 09.09.2023
РФ обстрілює Сонячне в Херсонській області, загинув чоловік

РФ обстрілює Сонячне в Херсонській області, загинув чоловік

11:27 09.09.2023
Російські окупанти 9 разів обстріляли Сумську та Чернігівську області

Російські окупанти 9 разів обстріляли Сумську та Чернігівську області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Під Часовим Яром загинули двоє іноземних волонтерів "Road to Relief"

У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи

Сили оборони звільнили близько 1,5 кв. км у районі Роботиного

Київська ОВА: Унаслідок нічної атаки БПЛА пошкоджено інфраструктурний об'єкт, будівлі школи та дитячого садка, приватні будинки

За ніч знищено 26 "Шахедів" із 33

ОСТАННЄ

ПС ЗСУ попереджають про активність ворожої авіації на південному сході України

Іспанія, Франція, Туреччина, Ізраїль пообіцяли допомогти Марокко у зв'язку із землетрусом

Окупанти обстріляли Херсон, поранено місцеву жительку

Кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в ЄС у липні зросла майже на 50 тис.

Українська авіація за добу завдала десять ударів по місцях скупчення окупантів

Окупанти завдали п’ять ракетних і 81 авіаудар по Україні за добу, зруйновано понад 100 житлових будинків

ЗС України просунулися під Кліщіївкою та Роботиним і стримують окупантів на чотирьох напрямках

Під Часовим Яром загинули двоє іноземних волонтерів "Road to Relief"

У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи

Блінкен закликає до негайного відкриття коридорів для доставки в Нагірний Карабах гуманітарних вантажів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА