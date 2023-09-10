Окупанти завдали п’ять ракетних і 81 авіаудар по Україні за добу, зруйновано понад 100 житлових будинків

Російські окупанти завдали 5 ракетних і 81 авіаційний удар по території України, здійснили 27 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів із реактивних систем залпового вогню, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Також окупанти завдали чергового авіаційного удару іранськими ударними безпілотними літальними апаратами "Shahed-136/131" по Києву та Київській області. Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони було знищено 26 із 33 ворожих "Шахедів".

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнування та пошкодження зазнали понад 100 приватних житлових будинків та інша цивільна інфраструктура", - повідомляють у Генштабі.

Противник завдав авіаційних ударів у районах Костянтинівки Сумської області, Веселого, Огірцевого, Синьківки, Кислівки, Котлярівки Харківської області, Новогорівки, Білогорівки Луганської області. Під удари потрапили Спірне, Хромове, Нью-Йорк, Авдіївка, Старомайорське Донецької області, Мала Токмачка і Роботине Запорізької області, Бургунка Херсонської області, острови Первомайський і Зміїний у Херсонській області.

Артилерійських і мінометних обстрілів з боку ворога зазнали понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей, зокрема, міста Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка та Вугледар Донецької області, Гуляйполе та Оріхів Запорізької області, Херсон і Берислав Херсонської області.

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