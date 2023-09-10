Події

14:15 10.09.2023

Окупанти обстріляли 10 прикордонних сіл у Чернігівській і Сумській областях за добу, жертв немає - ОК "Північ"

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Окупанти обстріляли 10 прикордонних сіл у Чернігівській і Сумській областях за добу, жертв немає - ОК "Північ"

Російські окупанти обстріляли за минулу добу село Сеньківка Чернігівського району, села Карповичі, Костобобрів, Михальчина-Слобода, Грем'яч і Леонівка Новгород-Сіверського району Чернігівської області, а також села Харківка, Старикове, Сваркове і Шалигине Шосткинського району Сумської області, повідомляють на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці в неділю.

"Чернігівська область. Семенівська громада: Карповичі - 10 приходів, імовірно, міномет 120 мм. Городнянська громада: Сеньківка - 3 приходи, ймовірно, міномет 120 мм. Новгород-Сіверська громада: Костобобров - 2 приходи, імовірно, міномет 120 мм; Михальчина-Слобода - 10 приходів, імовірно, РСЗВ; Грем'яч - 7 приходів, імовірно, ствольна артилерія. Семенівська громада: Леонівка - 4 приходи, імовірно, міномет 120 мм", - ідеться у зведенні.

"Сумська область. Шосткинський район: Харківка - 4 приходи, ймовірно, міномет 82 мм; Старикове - 5 приходів, ймовірно, міномет 120 мм; Сваркове - 12 приходів, ймовірно, РСЗВ; Шалигине - 3 приходи, ймовірно, ствольна артилерія", - розповіли в ОК "Північ".

Інформації про загиблих серед місцевого населення не зафіксовано. Про руйнування внаслідок обстрілів не повідомляють.

Усі села, що потрапили під обстріл, розташовані поблизу державного кордону з РФ (Брянська область). Загалом за добу нараховано 10 обстрілів (60 вибухів) із різних видів озброєння.

 

Теги: #війна #ок_північ

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