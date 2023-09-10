Події

11:08 10.09.2023

Російські окупаційні війська за добу завдали 96 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області, без жертв - ОВА

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Унаслідок обстрілів населених пунктів Запорізької області за минулу добу зафіксовано 17 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури, обійшлося без постраждалих, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Ворог гатив по 24 містах і селах Запорізької області - зафіксовано 96 ударів", - написав він у телеграм-каналі в неділю вранці.

Як уточнив Малашко, 78 артилерійських обстрілів припали на територію Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Роботиного, Малинівки, Преображенки, Білогір'я, Кам'янського, Степногірська, Лобкового та інших прифронтових населених пунктів.

За його даними, також по області було завдано "3 ракетні удари по Широкому й Трудовому, 3 РСЗВ-обстріли по Новоандріївці та Полтавці", росіяни "вдарили 8 авіаційними снарядами по Оріхову, а також атакували з БПЛА Чарівне, Полтаву, Степове та П'ятихатки".

Як інформував очільник Запорізької ОВА, унаслідок обстрілів за добу "надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих".

 

Теги: #обстріли #запорізька_область

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