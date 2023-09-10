Події

07:46 10.09.2023

Сили оборони стримують окупантів на сході України і наступають на півдні, за добу було 30 бойових зіткнень

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Сили оборони стримують окупантів на сході України і наступають на півдні, за добу було 30 бойових зіткнень

Російські окупанти минулої доби безуспішно намагалися наступати на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках на сході України, на авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках Сили оборони стримують ворога, проводять штурмові дії. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському напрямку на півдні, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 6:00 у неділю, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, упродовж доби відбулося 30 бойових зіткнень.

"У районі відповідальності оперативно-стратегічної групи військ (ОСУВ) "Хортиця" на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону Збройних Сил України в районах Берестового, Оріхово-Василівки, Богданівки. Тривають жорсткі бої в районі Кліщіївки. У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони продовжують утримувати ініціативу: стримують ворога, проводять штурмові дії та метр за метром відвойовують нашу землю. Зокрема, українські воїни відбили близько 15 атак ворога в районі Мар'їнки...", - йдеться у зведенні.

На північному та слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, веде диверсійну діяльність.

На херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади противника та завдавати успішної поразки по його тилах.

На волинському та поліському напрямках на півночі України оперативна обстановка без суттєвих змін.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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