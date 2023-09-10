Окупанти завдали два ракетних і 40 авіаційних ударів по Україні за добу

Ворог завдав 2 ракетних і 40 авіаційних ударів, здійснив понад 38 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави.

"Сьогодні вночі окупанти атакували Україну 32 дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131", з яких 25 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Більшість ударних БПЛА російські окупанти спрямували до Київської області", - повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 6:00 у неділю, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Противник завдав авіаційних ударів по населених пунктах Бударки, Амбарне, Синьківка, Кислівка, Чернещина Харківської області, Новоселівське, Білогорівка Луганської області, Сіверськ, Андріївка, Красногорівка, Старомайорське, Спірне, Веселе, Пречистівка, Золота Нива Донецької області, Роботине, Кам’янка Запорізької області, Архангельське Херсонської області.

Під артилерійським вогнем противника опинилися понад 45 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

"Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - зазначили в Генштабі.