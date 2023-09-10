Українська авіація завдала вісім ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Авіація сил оборони минулої доби завдала 8 ударів по складах озброєння і районах зосередження особового складу противника, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 6:00 у неділю, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ в фейсбуці.

Крім того, протиповітряною обороною знищено три розвідувальні БПЛА.

Підрозділами ракетних військ уражено шість артилерійських засобів, один зенітно-ракетний комплекс, завдано удару по одному району зосередження особового складу, знищено один склад паливно-мастильних матеріалів противника.