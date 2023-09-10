Події

07:21 10.09.2023

Українська авіація завдала вісім ударів по місцях скупчення окупантів за добу

1 хв читати
Українська авіація завдала вісім ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Авіація сил оборони минулої доби завдала 8 ударів по складах озброєння і районах зосередження особового складу противника, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 6:00 у неділю, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ в фейсбуці.

Крім того, протиповітряною обороною знищено три розвідувальні БПЛА.

Підрозділами ракетних військ уражено шість артилерійських засобів, один зенітно-ракетний комплекс, завдано удару по одному району зосередження особового складу, знищено один склад паливно-мастильних матеріалів противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:18 10.09.2023
Сили оборони за добу ліквідували 490 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 490 окупантів

07:46 10.09.2023
Сили оборони стримують окупантів на сході України і наступають на півдні, за добу було 30 бойових зіткнень

Сили оборони стримують окупантів на сході України і наступають на півдні, за добу було 30 бойових зіткнень

07:32 10.09.2023
Окупанти завдали два ракетних і 40 авіаційних ударів по Україні за добу

Окупанти завдали два ракетних і 40 авіаційних ударів по Україні за добу

19:59 09.09.2023
Окупанти завдали два ракетних і 29 авіаційних ударів по Україні за добу - Генштаб

Окупанти завдали два ракетних і 29 авіаційних ударів по Україні за добу - Генштаб

19:38 09.09.2023
Сили оборони стримують окупантів на сході України і наступають на півдні, за добу було 26 бойових зіткнень

Сили оборони стримують окупантів на сході України і наступають на півдні, за добу було 26 бойових зіткнень

09:11 09.09.2023
Сили оборони за добу ліквідували 600 окупантів, 15 танків та 36 артсистем противника

Сили оборони за добу ліквідували 600 окупантів, 15 танків та 36 артсистем противника

07:13 09.09.2023
Окупанти за добу завдали 13 ракетних і 64 авіаційних ударів

Окупанти за добу завдали 13 ракетних і 64 авіаційних ударів

07:12 09.09.2023
Сили оборони мають ініціативу на авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках, продовжують наступати на мелітопольському

Сили оборони мають ініціативу на авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках, продовжують наступати на мелітопольському

07:02 09.09.2023
Українська авіація за добу дев'ять разів атакувала скупчення сил противника

Українська авіація за добу дев'ять разів атакувала скупчення сил противника

19:49 08.09.2023
Українська авіація завдала 10 ударів по противнику за добу

Українська авіація завдала 10 ударів по противнику за добу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони за добу ліквідували 490 окупантів

Зеленський привітав українські міста, які відзначають свій день цими вихідними

Зеленський доручив переглянути й оновити державну систему професійних свят і пам'ятних дат

РФ обстрілює Сонячне в Херсонській області, загинув чоловік

Мішель - РФ на G20: Нападати на українські порти і пропонувати в дар Африці 1 млн тонн зерна - це цинізм і пародія на щедрість

ОСТАННЄ

Умєров міжнародним партнерам: Українським воїнам потрібна підтримка з вашого боку, і ця підтримка - зброя

Уся лінія фронту працює на Starlink

Нікополь уночі зазнав артобстрілу

Кількість жертв землетрусу в Марокко перевищила дві тисячі осіб

10 вересня: Яке сьогодні свято

У Києві розшукують зловмисника, який напав на дітей - поліція

Столтенберг вітає рішення США направити більше літаків F-16 до Румунії

Японія передасть Україні 24 вантажівки-крани для допомоги в розмінуванні та два трансформатори

В Одесі внаслідок пожежі постраждали чоловік і чотири дитини, їх госпіталізовано

Речник МЗС про підсумкову декларацію G20: Участь української сторони дозволила б учасникам краще зрозуміти ситуацію щодо агресії РФ проти України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА