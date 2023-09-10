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07:05 10.09.2023

Кількість жертв землетрусу в Марокко перевищила дві тисячі осіб

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Кількість жертв землетрусу в Марокко перевищила дві тисячі осіб

Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Марокко зросла до 2012 осіб, 2059 дістали поранення, зокрема 1404 людини перебувають у критичному стані, повідомляє в неділю вночі агентство Reuters із посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ Марокко.

Раніше повідомлялося про більш ніж 1300 загиблих.

Землетрус став найсильнішим у Марокко за останні 120 років, Епіцентр землетрусу залягав, за різними даними, на глибині від 11 км до 18 км в Атлаських горах, приблизно за 70 км на південь від Марракеша.

Найсильніше постраждав Марракеш, включно з історичною частиною, внесеною до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і ще п'ять провінцій країни неподалік епіцентру. Однак у суботу вранці в Марракеші знову відновив роботу комерційний сектор, на вулицях міста з'явилися туристи, які фотографують наслідки землетрусу, включно зі збитками, завданими землетрусом старовинній міській стіні з червоної глини.

Марокканські військові направили літак, гелікоптери та БПЛА на пошуково-рятувальні роботи, а екстрені служби мобілізували сили для дій у постраждалих районах. Однак дороги, що ведуть у гірські райони поблизу епіцентру землетрусу, виявилися заблоковані через застряглий транспорт і каміння, що обрушилося на дорожнє полотно, і конвоям з допомогою не просто дістатися до зони лиха.

 

 

Теги: #марокко #землетрус

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