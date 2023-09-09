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20:41 09.09.2023

Речник МЗС про підсумкову декларацію G20: Участь української сторони дозволила б учасникам краще зрозуміти ситуацію щодо агресії РФ проти України

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Речник МЗС про підсумкову декларацію G20: Участь української сторони дозволила б учасникам краще зрозуміти ситуацію щодо агресії РФ проти України

Речник МЗС України Олег Ніколенко, говорячи про підсумкову декларацію G20, вважає, що участь української сторони допомогла б учасникам саміту краще зрозуміти ситуацію щодо агресії РФ проти України, і заявляє, що ключовим залишається принцип "нічого про Україну без України".

"G20 ухвалила підсумкову декларацію. Україна вдячна партнерам, які намагалися включити в текст сильні формулювання. Водночас в частині щодо агресії Росії проти України Групі двадцяти немає чим пишатися. Очевидно, що участь української сторони дозволила би учасникам краще зрозуміти ситуацію. Принцип "нічого про Україну без України" залишається ключовим як ніколи", - написав Ніколенко у фейсбуці в суботу.

До посту речник МЗС прикріпив витяги з декларації, в яких зазначено, що, зокрема, "у зв'язку з війною в Україні країни повинні діяти відповідно до цілей і принципів статуту ООН; у зв'язку з війною в Україні, країни повинні утримуватися від дій проти територіальної цілісності та суверенітету будь-якої держави; під час війни в Україні неприйнятне використання або загроза застосування ядерної зброї".

Зі свого боку, Ніколенко запропонував формулювання основних елементів тексту, які могли бути "більш наближеними до реальності": "у зв'язку з війною проти України, Росія повинна повністю діяти відповідно до цілей і принципів статуту ООН; у зв'язку з війною проти України, Росія повинна утримуватися від дій проти територіальної цілісності та суверенітету будь-якої держави; під час війни проти України є неприйнятним використання або загроза застосування ядерної зброї Росією".

Також речник МЗС наголосив, що учасники саміту мали засудити агресію РФ проти України і закликати Москву негайно її припинити.

Раніше повідомлялося, що учасники саміту G20 дійшли консенсусу щодо тексту підсумкової декларації. Документ оприлюднять у неділю наприкінці саміту, а її ухвалення стало перемогою для Індії, яка головує наразі в G20. При цьому між учасниками G20 відзначалися глибокі розбіжності у зв'язку з війною РФ проти України і питанням виплати грошових компенсацій за причетність до кліматичних змін.

 

 

 

Теги: #g20 #декларація #думка

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