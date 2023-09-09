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19:59 09.09.2023

Окупанти завдали два ракетних і 29 авіаційних ударів по Україні за добу - Генштаб

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Окупанти завдали два ракетних і 29 авіаційних ударів по Україні за добу - Генштаб

Російські окупанти за минулу добу завдали 2 ракетних і 29 авіаційних ударів по території України, здійснили 14 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів із реактивних систем залпового вогню, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення на 18:00 у суботу, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Противник завдав авіаційних ударів неподалік Амбарного, Бударків, Синьківки, Кислівки Харківської області; Новоселівського, Білогорівки Луганської області; Спірного, Веселого, Кліщіївки, Андріївки, Красногорівки, Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області; Роботиного Запорізької області.

Окупанти здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 120 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.

"Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - зазначили в Генштабі.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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