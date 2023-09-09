Події

19:38 09.09.2023

Сили оборони стримують окупантів на сході України і наступають на півдні, за добу було 26 бойових зіткнень

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Сили оборони стримують окупантів на сході України і наступають на півдні, за добу було 26 бойових зіткнень

Російські окупанти минулої доби безуспішно намагалися наступати на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках на сході України, водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському напрямку на півдні, так само наступальні (штурмові) дії ведуться на бахмутському напрямку, в районах південніше Роботиного та Кліщіївки, сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 у суботу, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, упродовж доби відбулося 26 бойових зіткнень.

"На Бахмутському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Оріхово-Василівки, Богданівки та Кліщіївки Донецької області... На Лиманському напрямку наші захисники відбили ворожі атаки в районі Берестового.... На Мар'їнському напрямку впродовж доби наші воїни відбили 8 атак ворога в районі Мар'їнки", - ідеться у зведенні.

На волинському та поліському напрямках на півночі України оперативна обстановка без суттєвих змін.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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