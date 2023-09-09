Зеленський привітав українські міста, які відзначають свій день цими вихідними

Президент України Володимир Зеленський привітав міста, які відзначають свій день у суботу, 9 вересня, і в неділю, 10 вересня, і зазначив, що Україна забезпечить свободу всім своїм містам.

"Цієї суботи й неділі майже 50 українських міст відзначають свій день. Вінниця. Дніпро. Житомир. Луцьк. Миколаїв. Ужгород, Барвінкове, Біла Церква, Богуслав, Борислав, Вараш, Васильків, Вишгород, Вишневе, Галич, Дружківка, Жидачів, Здолбунів, Зеленодольськ, Ірпінь, Кагарлик, Кам’янка-Бузька, Ківерці, Корсунь-Шевченківський, Красилів, Лиман, Миронівка, Новоукраїнка, Очаків, Рава-Руська, Рені, Самбір, Славута, Сміла, Тростянець, Українка, Шпола, Яготин", - написав Зеленський у ттелеграм-каналі.

Також президент зазначив, що сьогодні відзначають свій день героїчна Авдіївка та інші прифронтові міста.

"Наша героїчна Авдіївка – сьогодні її день теж. День Бахмута – старовинного українського міста, яке хоч і в руїнах через російські удари, але з незламним козацьким характером. Алчевськ, Волноваха, Дебальцеве, Луганськ, Олешки, Харцизьк", - написав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна завжди пам'ятає про всіх своїх і захищає своє, а також забезпечить свободу і силу своїм містам.

"Територія нашої держави велика. Але жодного її сантиметра російським окупантам не залишимо. Вітаю всі українські міста, дні яких – зараз! Стоїмо пліч-о-пліч, щоб повернути волю кожному!", - наголосив Зеленський.