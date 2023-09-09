МЗС України перевіряє наявність українців серед постраждалих від землетрусу в Марокко

Міністерство закордонних справ України перевіряє наявність громадян України серед постраждалих від землетрусу в центральному районі Марокко, повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Наразі така інформація не надходила. Для отримання допомоги українці мають звернутися на гарячу лінію українського посольства в Рабаті: +212 6 61 18 63 90", - написав Ніколенко у твіттері.

Як повідомлялося, у центральному Марокко стався сильний землетрус магнітудою 6,8, унаслідок якого загинули щонайменше 296 людей у провінціях і муніципалітетах Аль-Хауз, Марракеш, Уарзазат, Азілал, Чічауа і Тарудант.