Окупанти вночі обстріляли Мирівську громаду в Дніпропетровській області
Російські окупанти вночі обстріляли з артилерії Мирівську громаду Нікопольського району, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у суботу вранці.
"Агресор знову тероризував Нікопольщину. Увечері цілився по самому Нікополю. Вночі - по Мирівській громаді. Бив із важкої артилерії", - написав він у своєму телеграм-каналі.
За даними обладміністрації, обійшлося без загиблих і поранених. Наслідки обстрілів з'ясовують.
На інших територіях Дніпропетровщини було спокійно. Минуло без ворожих атак.