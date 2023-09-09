Події

07:53 09.09.2023

Окупанти вночі обстріляли Мирівську громаду в Дніпропетровській області

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Окупанти вночі обстріляли Мирівську громаду в Дніпропетровській області

Російські окупанти вночі обстріляли з артилерії Мирівську громаду Нікопольського району, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у суботу вранці.

"Агресор знову тероризував Нікопольщину. Увечері цілився по самому Нікополю. Вночі - по Мирівській громаді. Бив із важкої артилерії", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За даними обладміністрації, обійшлося без загиблих і поранених. Наслідки обстрілів з'ясовують.

На інших територіях Дніпропетровщини було спокійно. Минуло без ворожих атак.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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