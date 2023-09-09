Окупанти вночі обстріляли Мирівську громаду в Дніпропетровській області

Російські окупанти вночі обстріляли з артилерії Мирівську громаду Нікопольського району, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у суботу вранці.

"Агресор знову тероризував Нікопольщину. Увечері цілився по самому Нікополю. Вночі - по Мирівській громаді. Бив із важкої артилерії", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За даними обладміністрації, обійшлося без загиблих і поранених. Наслідки обстрілів з'ясовують.

На інших територіях Дніпропетровщини було спокійно. Минуло без ворожих атак.