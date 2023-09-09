Окупанти за добу завдали 13 ракетних і 64 авіаційних ударів

Російські війська завдали 13 ракетних і 64 авіаційних ударів, здійснили понад 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави, повідомляє Генштаб Збройних сил України в суботу вранці.

Зазначається, що за минулу добу окупанти атакували Україну 20 дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131", з яких 16 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Також, від ракетних ударів постраждало мирне населення міст Суми та Кривий Ріг.

Авіаційних ударів ворога зазнали населені пункти Бологівка, Петропавлівка, Кислівка Харківської області, Білогорівка Луганської області, Ямполівка, Зарічне, Сіверськ, Веселе, Біла Гора, Північне, Степове, Красногорівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області, Новодарівка, Красне, Мала Токмачка, Червона Криниця, Роботине, Ясна Поляна Запорізької області, Козацьке, Одрадокам'янка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем противника опинилися понад 50 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.