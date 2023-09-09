Події

07:12 09.09.2023

Сили оборони мають ініціативу на авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках, продовжують наступати на мелітопольському

2 хв читати
Сили оборони мають ініціативу на авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках, продовжують наступати на мелітопольському

Сили оборони проводять штурмові операції на авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках, а також продовжують наступати на мелітопольському - протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень, інформує Генштаб Збройних сил України в суботу вранці.

На сіверському та слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

У районі відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському, лиманському та бахмутському напрямках противник не полишає спроб прорвати оборону Збройних Сил України неподалік Синьківки, Новоєгорівки, Оріхово-Василівки та південного сходу від Діброви, а також повернути під свій контроль позиції в районах Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

"Для поповнення безповоротних втрат противник продовжує перекидати на зазначені напрямки резерви, комплектує штурмові групи переважно за рахунок ув'язнених. У такий спосіб Кремль продовжує позбуватися небажаних верств свого суспільства", - зазначено у зведенні Генштабу.

У районі відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках Сили оборони мають ініціативу, продовжують тиснути на ворога, проводять штурмові дії та метр за метром відвойовують нашу землю. Українські захисники успішно тримають оборону біля Авдіївки та Мар'їнки, де впродовж доби противник здійснив понад 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, всі атаки ворога біля Новокалинового, Красногорівки та Пречистівки на Донеччині завершилися для окупантів лише значними втратами як у живій силі, так і в техніці.

На мелітопольському напрямку сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій.

Своєю чергою, противник перекидає на цей напрямок найбільш боєздатні частини зі складу повітряно-десантних військ і намагається відновити втрачене становище. Так, Силами оборони поблизу Роботиного Запорізької області було відбито понад 10 таких спроб.

На херсонському напрямку наші захисники продовжують утримувати захоплені позиції на лівому березі Дніпра, вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади боєприпасів та наносити успішне ураження по тилах противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:13 09.09.2023
Окупанти за добу завдали 13 ракетних і 64 авіаційних ударів

Окупанти за добу завдали 13 ракетних і 64 авіаційних ударів

07:02 09.09.2023
Українська авіація за добу дев'ять разів атакувала скупчення сил противника

Українська авіація за добу дев'ять разів атакувала скупчення сил противника

19:49 08.09.2023
Українська авіація завдала 10 ударів по противнику за добу

Українська авіація завдала 10 ударів по противнику за добу

19:48 08.09.2023
Сили оборони стримують ворога на лиманському, авдіївському та мар'їнському напрямках, на мелітопольському наступають

Сили оборони стримують ворога на лиманському, авдіївському та мар'їнському напрямках, на мелітопольському наступають

08:31 08.09.2023
ЗС України мають частковий успіх на південь від Бахмута, за добу відбулося 39 бойових зіткнень із ворогом

ЗС України мають частковий успіх на південь від Бахмута, за добу відбулося 39 бойових зіткнень із ворогом

07:55 08.09.2023
Сили оборони за добу ліквідували 640 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 640 окупантів

19:19 07.09.2023
Українська авіація протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу ворога

Українська авіація протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу ворога

19:13 07.09.2023
Противник завдав чотирьох ракетних, 62 авіаударів, здійснив 26 обстрілів із РСЗВ

Противник завдав чотирьох ракетних, 62 авіаударів, здійснив 26 обстрілів із РСЗВ

19:06 07.09.2023
Протягом доби між окупантами та ЗС України відбулося 34 бойові зіткнення

Протягом доби між окупантами та ЗС України відбулося 34 бойові зіткнення

08:12 07.09.2023
Сили оборони за добу ліквідували 610 окупантів і 37 артилерійських систем

Сили оборони за добу ліквідували 610 окупантів і 37 артилерійських систем

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський провів телефонну розмову зі спадкоємним принцом, прем'єр-міністром Саудівської Аравії

Україна стає впливовою державою, і спорт має бути невід'ємною частиною цього впливу - Зеленський

Санкційна пауза стала занадто довгою

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу зросла до 73 осіб - голова ОВА

НАБУ і САП наклали арешт на активи Коломойського

ОСТАННЄ

Окупанти вночі обстріляли Мирівську громаду в Дніпропетровській області

Армія РФ змінює систему командування, а ЗС України просунулися біля Новомайорського Донецької області

У Марокко під час землетрусу загинули близько 300 осіб через обвал будівель

9 вересня: Яке сьогодні свято

США близькі до узгодження поставок ATACMS в Україну - ЗМІ

ЦРУ розпочало інформаційну кампанію, спрямовану на російських чиновників і військовослужбовців - ЗМІ

У Сумській області внаслідок обстрілів поранено двох людей, пошкоджено житлові будинки та будинок культури

МАГАТЕ заявляє про низку вибухів поблизу Запорізької АЕС протягом кількох днів

Зеленський провів телефонну розмову зі спадкоємним принцом, прем'єр-міністром Саудівської Аравії

Українська розвідка визначила перелік критичних цілей противника і методично працює по них - Скібіцький

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА