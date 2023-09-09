Сили оборони мають ініціативу на авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках, продовжують наступати на мелітопольському

Сили оборони проводять штурмові операції на авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках, а також продовжують наступати на мелітопольському - протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень, інформує Генштаб Збройних сил України в суботу вранці.

На сіверському та слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

У районі відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському, лиманському та бахмутському напрямках противник не полишає спроб прорвати оборону Збройних Сил України неподалік Синьківки, Новоєгорівки, Оріхово-Василівки та південного сходу від Діброви, а також повернути під свій контроль позиції в районах Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

"Для поповнення безповоротних втрат противник продовжує перекидати на зазначені напрямки резерви, комплектує штурмові групи переважно за рахунок ув'язнених. У такий спосіб Кремль продовжує позбуватися небажаних верств свого суспільства", - зазначено у зведенні Генштабу.

У районі відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках Сили оборони мають ініціативу, продовжують тиснути на ворога, проводять штурмові дії та метр за метром відвойовують нашу землю. Українські захисники успішно тримають оборону біля Авдіївки та Мар'їнки, де впродовж доби противник здійснив понад 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, всі атаки ворога біля Новокалинового, Красногорівки та Пречистівки на Донеччині завершилися для окупантів лише значними втратами як у живій силі, так і в техніці.

На мелітопольському напрямку сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій.

Своєю чергою, противник перекидає на цей напрямок найбільш боєздатні частини зі складу повітряно-десантних військ і намагається відновити втрачене становище. Так, Силами оборони поблизу Роботиного Запорізької області було відбито понад 10 таких спроб.

На херсонському напрямку наші захисники продовжують утримувати захоплені позиції на лівому березі Дніпра, вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади боєприпасів та наносити успішне ураження по тилах противника.