Українська авіація за добу дев'ять разів атакувала скупчення сил противника

Минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки, 1 пункті управління і по 1 позиції зенітно-ракетного комплексу противника, інформує Генштаб Збройних сил України в ранковому зведенні, опублікованому у фейсбуці.

Також повідомляється, що підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем було уражено 1 склад боєприпасів, 9 артилерійських засобів, 6 пунктів управління, 1 станцію радіоелектронної боротьби противника.