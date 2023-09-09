США близькі до узгодження поставок ATACMS в Україну - ЗМІ



Адміністрація президента США Джо Байдена, найбільш ймовірно, відправить Україні тактичні ракетні системи дальньої дії (ATACMS) для надання допомоги в боротьбі з російським вторгненням, повідомили американські чиновники телеканалу ABCNews.

"Вони наближаються", - сказав один чиновник, який мав доступ до планів допомоги у сфері безпеки. Він зазначив, що, як завжди, такі плани можуть бути змінені до офіційного оголошення", - йдеться в матеріалі.

За словами другого чиновника, ракети "на столі" і, ймовірно, будуть включені до майбутнього пакету військової допомоги, додавши, що остаточне рішення ще не ухвалено, і можуть пройти місяці, перш ніж Україна отримає ракети.

У публікації наголошується, що залежно від версії, розгортання ATACMS може дозволити Україні досягати цілей майже вчетверо далі, ніж за допомогою наявних ракет для її високомобільних артилерійських систем американського виробництва і систем залпового вогню M270.

США досі відхиляли прохання української влади про надання зброї, навіть після того, як Велика Британія і Франція відправили аналогічні ракети Storm Shadow, через побоювання як з приводу ескалації відносин із Росією, так і з приводу збереження власних арсеналів.