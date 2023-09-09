Події

02:31 09.09.2023

МАГАТЕ заявляє про низку вибухів поблизу Запорізької АЕС протягом кількох днів

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МАГАТЕ заявляє про низку вибухів поблизу Запорізької АЕС протягом кількох днів


Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив про низку вибухів, зафіксованих поблизу Запорізької АЕС. Про ситуацію на станції йдеться в офіційній заяві на сайті агентства, опублікованій у п'ятницю, 8 вересня.
"Експерти (МАГАТЕ), що базуються на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) в Україні, повідомили, що чули численні вибухи минулого тижня, що є можливою ознакою посилення військової активності в регіоні, яка також може становити потенційну загрозу ядерній безпеці на об'єкті", - заявив він.
Уточнюється, починаючи з минулої суботи, команда МАГАТЕ чула близько двох десятків вибухів протягом трьох днів, а потім ще кілька за останні кілька днів. На самому заводі пошкоджень не було.
За словами Гроссі, через трохи більше ніж рік після того, як МАГАТЕ встановило постійну присутність на найбільшій в Європі атомній електростанції, щоб допомогти запобігти аварії там під час бойових дій в Україні, загальна ситуація на об'єкті залишається вкрай нестабільною.
Крім того, групу МАГАТЕ поінформували про те, що адміністрація ЗАЕС ухвалила рішення тимчасово скоротити чисельність персоналу на майданчику до мінімального рівня протягом наступних кількох днів через побоювання з приводу більш високого ризику військової діяльності в цьому районі.

Теги: #україна #магате #запорізька_аес

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