Румунія і США організовують багатонаціональні навчання "Sea Breeze 23.3" за участю українських військовослужбовців

Військово-морські сили Румунії та США спільно організовують багатонаціональні навчання "Sea Breeze 23.3", які відбудуться з 11 до 15 вересня в зоні відповідальності румунських ВМС у Чорному морі та дельті Дунаю, повідомляє пресслужба ВМС Румунії.

"У навчаннях "Sea Breeze 23.3", що проводяться під керівництвом командування військово-морського компонента "Віцеадмірал Іван Георгеску", візьмуть участь сили і засоби з боротьби з вибуховими пристроями з Болгарії, Франції, Об'єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Румунії, Сполучених Штатів Америки, Туреччини і України", - зазначено у повідомленні, оприлюдненому румунською національною інформагенцією AGERPRES.

Зазначається, що основною метою проведення навчань "Sea Breeze 23.3" є відпрацювання оперативно-тактичної взаємодії країн-учасниць у сфері протидії вибуховим пристроям, зокрема морським мінам, з метою забезпечення свободи судноплавства.