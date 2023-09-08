Поліцейські виявили в Україні 80 російських катівень і місць несвободи, повідомила заступник міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

Як повідомляється в телеграм-каналі МВС України в п'ятницю, про це Павліченко інформувала Еліс Джил Едвардс, спеціальну доповідачку ООН з питань тортур та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження чи покарання.

Як зазначено в повідомленні МВС, "нещодавно слідчі Головного слідчого управління виявили ще одну в'язницю на території деокупованої Бучі. Там у період 3-7 березня 2022 року російські військові незаконно утримували 151 людину. Окупанти не давали людям медикаменти, їжу та воду".

"Ми не можемо забувати, що чимало військовослужбовців і рятувальників досі перебувають у полоні. А рідні цих людей не мають належного доступу до інформації щодо їх утримання. У російській неволі перебувають і цивільні. Фактично вони є заручниками. Усі ці питання потребують особливої уваги міжнародного співтовариства", - зазначила Катерина Павліченко.