Події

20:03 08.09.2023

Поліцейські виявили в Україні 80 російських катівень і місць несвободи

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Поліцейські виявили в Україні 80 російських катівень і місць несвободи, повідомила заступник міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

Як повідомляється в телеграм-каналі МВС України в п'ятницю, про це Павліченко інформувала Еліс Джил Едвардс, спеціальну доповідачку ООН з питань тортур та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження чи покарання.

Як зазначено в повідомленні МВС, "нещодавно слідчі Головного слідчого управління виявили ще одну в'язницю на території деокупованої Бучі. Там у період 3-7 березня 2022 року російські військові незаконно утримували 151 людину. Окупанти не давали людям медикаменти, їжу та воду".

"Ми не можемо забувати, що чимало військовослужбовців і рятувальників досі перебувають у полоні. А рідні цих людей не мають належного доступу до інформації щодо їх утримання. У російській неволі перебувають і цивільні. Фактично вони є заручниками. Усі ці питання потребують особливої уваги міжнародного співтовариства", - зазначила Катерина Павліченко.

 

Теги: #окупація #росіяни #місця_несвободи

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