Українська авіація завдала 10 ударів по противнику за добу

Українська авіація за добу завдала 10 ударів по противнику, ракетники й артилеристи вразили, зокрема, шість пунктів управління, станцію РЕБ і склад боєприпасів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 - по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника", - ідеться в повідомленні Генштабу ЗСУ у фейсбуці в п'ятницю ввечері.

Як повідомляється, підрозділи ракетних військ й артилерії уразили один склад боєприпасів, дев’ять артилерійських засобів, шість пунктів управління та одну станцію радіоелектронної боротьби противника.