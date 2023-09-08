Події

19:48 08.09.2023

Сили оборони стримують ворога на лиманському, авдіївському та мар'їнському напрямках, на мелітопольському наступають

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Сили оборони стримують ворога на лиманському, авдіївському та мар'їнському напрямках, на мелітопольському наступають

Сили оборони України протягом минулої доби провели 24 бойових зіткнення з противником, ситуація на сході та півдні України залишається складною, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Протягом доби відбулося 24 бойових зіткнення. Ворог завдав 10 ракетних, 60 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці в п'ятницю.

Як зазначається, "оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною".

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без істотних змін. На сіверському та слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару неподалік Бологівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.

На куп'янському напрямку противник завдав авіаційних ударів біля Петропавлівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.

Як інформує Генштаб, "на Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районі Новоєгорівки Луганської області. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Білогорівки Луганської області, Спірного Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Веселе, Спірне, Роздолівка, Ямполівка Донецької області".

Генштаб повідомив, що на бахмутському напрямку ворог завдав авіаційного удару поблизу Білої Гори Донецької області. "Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Нью-Йорк, Північне Донецької області".

"На Авдіївському напрямку наші захисники відбили атаки противника в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Новокалинове, Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області", - зазначається в повідомленні.

На мар'їнському напрямку "українські воїни продовжують стримувати наступ російських військ у районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут минулої доби наші захисники відбили понад 10 атак ворога. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка, Антонівка Донецької області".

На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів неподалік Урожайного, Старомайорського та Новодарівки Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів біля Омельника, Малої Токмачки, Роботиного Запорізької області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів.

На херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів біля Козацького, Одрадокам'янки, Бургунки, Томиної Балки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Антонівка, Херсон, Велетенське, Томина Балка Херсонської області.

Як інформує Генштаб, "Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, знищують ворога і крок за кроком звільняють окуповані території, мають успіх у районі південніше Роботиного, закріплюються на досягнутих рубежах".

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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