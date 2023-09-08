В Україну доставлено 10 танків Leopard, ще одна партія в дорозі - ЗС Данії

Партія з 10 танків Leopard 1 для ЗСУ вже перебуває на території України, повідомляє пресслужба Збройних сил Данії в п'ятницю, 8 вересня.

"10 танків Leopard 1 уже перебувають на території України, і ще більше перебувають у дорозі. Вони можуть стати частиною наступу, який українці ще тільки розпочинають. Робота, що триває з весни, не припиняється. Навчання відбувається у Німеччині, де данські танкові інструктори спільно з німецькою обороною готують екіпажі та передають танки Україні", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що до другої партії, відправленої із заводу, також входять 10 танків.

Танки були передані ЗСУ в межах спільної програми Данії, Нідерландів та Німеччини, про яку було оголошено в лютому 2023 року. Передача включає як відновлення танків, що простояли кілька років, так і навчання українських танкістів.

Наразі роботи дійшли до того, що перші 10 танків вже відправлено до України, і ще 10 танків було поставлено із заводу.

"Це дуже важливе завдання. Данія направила до Німеччини кілька наших найкращих танкових інструкторів, щоб навчити українців максимального використання цієї системи озброєння. І я не сумніваюся, що це допоможе їм виграти оборонну битву, яку вони ведуть зараз", - заявив головнокомандувач ЗС Данії Арпе Нільсен.