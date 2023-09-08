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14:35 08.09.2023

Окупанти можуть підтягувати резерви з Криму на запорізький і херсонський напрямки - ОК "Південь"

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Окупанти можуть підтягувати резерви з Криму на запорізький і херсонський напрямки - ОК "Південь"

Керівник пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомляє, що російські окупанти можуть підтягувати резерви, які були зосереджені в тимчасово окупованому Криму, на запорізький напрямок, а також на лівий берег Херсонщини.

"Справді, є підтягування сил, тому що ворог потужно страждав під час просування Сил оборони на суходолі, під час нашої контрбатарейної боротьби і на херсонському напрямку. І вони (росіяни - ІФ-У) потребують відновлення своїх резервів, тому що, перекидаючись між напрямками - Херсонщина, Запорізька, Донецька та Луганська області - вони намагалися в такий спосіб перемішувати людей, і максимально утримуватися на цьому контингенті... Цілком можливо, що можуть підтягувати ті резерви, які були зосереджені в Криму", - сказала Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

Вона також зазначила, що росіяни використовують дві станції запуску БПЛА: зі східної частини Азовського узбережжя, і також із Криму: це свідчить про те, що ворог вишукує нову тактику, щоб обійти систему ППО.

"Цілком імовірно, що намагаються зекономити на ресурсі напрямку. Тобто довгий час перельоту робить їх уразливішими, тому що система ППО може відпрацювати ще до того, як вони (БПЛА - ІФ-У) зайдуть на ударний рубіж", - сказала Гуменюк.

Теги: #південь #окупанти

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