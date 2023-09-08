Події

12:43 08.09.2023

У Бердянську на території однієї з "виборчих дільниць" окупантів уночі пролунали вибухи - мер Мелітополя

1 хв читати
У Бердянську на території однієї з "виборчих дільниць" окупантів уночі пролунали вибухи - мер Мелітополя

У ніч на п'ятницю на території Бердянського муніципального ліцею, де окупанти розташували одну з "виборчих дільниць" псевдовиборів, пролунали два вибухи, військова охорона залишилася під завалами, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Два потужні вибухи пролунали опівночі на території Бердянського муніципального ліцею, де ворог розташував одну з "виборчих дільниць". Військова охорона не встигла допомогти - залишилась під завалами", - написав Федоров у телеграм-каналі в п'ятницю.

 

Теги: #вибухи #бердянськ

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:32 23.08.2023
В окупованому Криму пошкодили БРПК "Бастіон" і радіолокаційні станції - Андрющенко

В окупованому Криму пошкодили БРПК "Бастіон" і радіолокаційні станції - Андрющенко

23:01 14.08.2023
Вибух стався у будівлі автосервісу в Махачкалі, є жертви та постраждалі

Вибух стався у будівлі автосервісу в Махачкалі, є жертви та постраждалі

10:19 12.08.2023
Вілкул: у Кривому Розі - вибухи

Вілкул: у Кривому Розі - вибухи

14:01 10.08.2023
Юсов про вибухи в Москві: Відбуваються наслідки російського вторгнення в Україну, працюємо далі

Юсов про вибухи в Москві: Відбуваються наслідки російського вторгнення в Україну, працюємо далі

09:25 31.07.2023
У Кривому Розі вибухи - голова Ради оборони міста Вілкул

У Кривому Розі вибухи - голова Ради оборони міста Вілкул

06:09 29.07.2023
Сили оборони просунулися в районі Бахмута і на Бердянському напрямку - ISW

Сили оборони просунулися в районі Бахмута і на Бердянському напрямку - ISW

23:56 28.07.2023
Окупанти за день обстріляли 10 населених пунктів Сумської області

Окупанти за день обстріляли 10 населених пунктів Сумської області

19:23 26.07.2023
На Хмельниччині чути вибухи, працює ППО

На Хмельниччині чути вибухи, працює ППО

23:37 25.07.2023
Окупанти знову обстріляли прикордоння Сумщини, за добу зафіксовано 136 вибухів - ОВА

Окупанти знову обстріляли прикордоння Сумщини, за добу зафіксовано 136 вибухів - ОВА

02:39 23.07.2023
Унаслідок ракетних ударів в Одесі пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та релігійну установу

Унаслідок ракетних ударів в Одесі пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та релігійну установу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість постраждалих унаслідок удару по Кривому Рогу збільшилася до 52 - ДСНС

Окупанти завдали авіаудару по Одрадокам'янці Херсонської області, загинули троє цивільних

Лісовий за те, щоб діти в школах писали назву країни-агресора з маленької літери

Окупанти вдарили по адмінбудівлі в Кривому Розі, одна людина загинула

МЗС ініціює заборону на в'їзд в Україну для "оперної співачки" і "блогерів" із КНР, які незаконно відвідали Маріуполь, й очікує пояснень від китайської сторони

ОСТАННЄ

В Україну вдалося повернути 9 дітей - Лубінець

Кількість постраждалих унаслідок удару по Кривому Рогу збільшилася до 52 - ДСНС

Окупанти завдали авіаудару по Одрадокам'янці Херсонської області, загинули троє цивільних

Будинок-садибу Терещенка в Житомирській області повернуто в держвласність - прокуратура

Лісовий за те, щоб діти в школах писали назву країни-агресора з маленької літери

Суд заарештував майно і 5,5 млн грн полковника ДСНС із Запоріжжя, який наживався на війні, - ДБР

До України вдалося повернути 386 українських дітей із 744 тисяч, вивезених окупантами до РФ - Офіс президента

У Кривому Розі вже 41 постраждалий - Вілкул

Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 32 осіб - голова ОВА

ЗСУ в четвер просунулися біля Бахмута і в Запорізькій області, а до кінця року зможуть прорвати всю російську оборону - ISW

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА