У Бердянську на території однієї з "виборчих дільниць" окупантів уночі пролунали вибухи - мер Мелітополя

У ніч на п'ятницю на території Бердянського муніципального ліцею, де окупанти розташували одну з "виборчих дільниць" псевдовиборів, пролунали два вибухи, військова охорона залишилася під завалами, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Два потужні вибухи пролунали опівночі на території Бердянського муніципального ліцею, де ворог розташував одну з "виборчих дільниць". Військова охорона не встигла допомогти - залишилась під завалами", - написав Федоров у телеграм-каналі в п'ятницю.