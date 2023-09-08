Події

10:12 08.09.2023

Травмованих від удару окупантів по Кривому Рогу вже 25 - Клименко

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Травмованих від удару окупантів по Кривому Рогу вже 25 - Клименко

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару російських окупантів по адміністративній будівлі в м. Кривому Розі Дніпропетровської області досягла 25, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Щойно отримав уточнену інформацію: станом на 10:00 кількість травмованих унаслідок російського удару по Кривому Рогу зросла до 25 осіб", - написав Клименко в телеграмі у п'ятницю.

Раніше повідомлялося про дев'ятьох постраждалих унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу, а також про загиблого співробітника поліції.

Через удар постраждали поруч розташовані житлові будинки, рятувальники гасять пожежу площею 200 квадратних метрів.Джерело:

Теги: #клименко #мвс #кривий_ріг

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