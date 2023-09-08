У Сумах унаслідок атаки РФ постраждали двоє людей - ОВА

У Сумах унаслідок ранкової атаки РФ постраждали двоє людей, також є руйнування житлової інфраструктури, повідомила Сумська ОВА.

"Вранці 8 вересня, внаслідок удару, нанесеного по м. Суми, зазнав значних руйнувань житловий сектор мирних громадян. Під уламками знаходились дві людини. З-під завалів надзвичайники врятували чоловіка (1953 р. н.) та жінку (1958 р. н.)", - ідеться в повідомленні.

До місця події прибули рятувальники. За попередньою інформацією, зруйновано двоповерховий житловий будинок, пошкоджень зазнали понад 20 будинків і вісім транспортних засобів, виникла пожежа на значній площі.

Пожежу ліквідовано. Роботи тривають.