Знову збільшилася кількість поранених унаслідок ракетного удару по Костянтинівці

Кількість поранених у результаті обстрілів російськими окупантами Костянтинівки 6 вересня знову зросла, повідомляє Донецька ОВА.

"Вдалося встановити інформацію щодо ще 4 поранених внаслідок обстрілу Костянтинівки 6 вересня", - йдеться в повідомленні.

Також за 7 вересня росіяни поранили 2 жителів Донбасу: в Авдіївці та Іванівському.

Як повідомлялося, обстріл почався близько 14:00 середи. Унаслідок влучання снарядів у торговельних павільйонах ринку виникла пожежа. Було пошкоджено 20 магазинів, лінії електропередачі, адміністративну будівлю і п'ятий поверх житлового будинку, згоріли легкові автомобілі та вісім торговельних об'єктів.