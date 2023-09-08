Події

08:31 08.09.2023

ЗС України мають частковий успіх на південь від Бахмута, за добу відбулося 39 бойових зіткнень із ворогом

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ЗС України мають частковий успіх на південь від Бахмута, за добу відбулося 39 бойових зіткнень із ворогом

ЗСУ мають частковий успіх на південь від Бахмута, за добу відбулося 39 бойових зіткнень із російськими окупантами, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"За минулу добу відбулося 39 бойових зіткнень", - йдеться у зведенні.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів неподалік Попівки, Сального Чернігівської області, Сум, Грабовського, Старикового Сумської області, Гранового Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Тур’я, Блешня Чернігівської області, Козаче, Угроїди, Грабовське Сумської області та Уди, Ветеринарне, Вовчанськ, Бударки, Гатище, Огірцеве Харківської області.На Куп'янському напрямку сили оборони відбили атаки противника в районі Синьківки. Арт- і мінометних обстрілів зазнали понад 15 н.п., серед яких Красне Перше, Кам'янка, Фіголовка, Дворічна, Кучерівка, Табаївка Харківської області.

На лиманському напрямку наші захисники відбили атаки противника біля Новоєгорівки Луганської області. Ворог завдав авіаційних ударів у Білогорівки Луганської області, західніше Діброви, Спірного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Веселе, Спірне, Роздолівка, Ямполівка Донецької області.

На бахмутському напрямку ЗСУ відбили атаки противника в районах Оріхово-Василівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Ворог завдав авіаудару неподалік Майорська Донецької області. Арт- і мінометних обстрілів зазнали понад 15 н.п., серед яких Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Нью-Йорк, Північне Донецької області.

Своєю чергою, внаслідок штурмових дій сили оборони мають частковий успіх на південь від Бахмута, витісняють противника із займаних позицій і закріплюються на досягнутих рубежах.

На авдіївському напрямку противник невдало атакував неподалік Кераміка та Авдіївки Донецької області. Завдав авіаційного удару поблизу Авдіївки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Новокалинове, Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ біля Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Так, протягом минулої доби тут наші воїни відбили понад 10 атак ворога. Противник завдав авіаційного удару поблизу Красногорівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Антонівка Донецької області.

На шахтарському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районі південніше Пречистівки. Ворог завдав авіаційного удару біля Урожайного. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів біля Малої Токмачки, Золотої Ниви, Роботиного, Новоданилівки та Омельника Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед яких Ольгівське, Гуляйполе, Левадне, Мала Токмачка, П’ятихатки, Роботине, Кам’янське Запорізької області.

На херсонському напрямку ворог завдав авіаційного удару неподалік Козацького. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Антонівка, Херсон, Велетенське, Томина Балка Херсонської області.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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