Ворог важкою артилерією обстріляв Покровську громаду Дніпропетровщини, пошкоджено підприємство

Російські окупанти завдали удару з важкої артилерії по Покровській громаді Дніпропетровської області, пошкоджено підприємство, повідомив голова ОДА Сергій Лисак.

"Вночі ворог цілив по Покровській сільській громаді Нікопольщини. Гатив із важкої артилерії. Загиблих і постраждалих немає", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Лисака, пошкоджено транспортне підприємство.

В інших районах Дніпропетровщини було спокійно. Усюди обійшлося без обстрілів.