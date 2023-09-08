Події

07:48 08.09.2023

Ворог важкою артилерією обстріляв Покровську громаду Дніпропетровщини, пошкоджено підприємство

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Ворог важкою артилерією обстріляв Покровську громаду Дніпропетровщини, пошкоджено підприємство

Російські окупанти завдали удару з важкої артилерії по Покровській громаді Дніпропетровської області, пошкоджено підприємство, повідомив голова ОДА Сергій Лисак.

"Вночі ворог цілив по Покровській сільській громаді Нікопольщини. Гатив із важкої артилерії. Загиблих і постраждалих немає", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Лисака, пошкоджено транспортне підприємство.

В інших районах Дніпропетровщини було спокійно. Усюди обійшлося без обстрілів.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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