Події

07:21 08.09.2023

Україна готує західну ППО до можливих зимових атак РФ по енергоінфраструктурі

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Україна готує західну ППО до можливих зимових атак РФ по енергоінфраструктурі

Україна готується до можливих російських ударів по енергетичній інфраструктурі, очікується, що новітні комплекси ППО допоможуть мінімізувати збитки від ворожих атак, передає Reuters.

Видання інформує, що взимку-2022 росіяни пошкодили близько половини української енергетичної інфраструктури, проте більшість її вже відремонтовано. До того ж Україна зміцнила свою протиповітряну оборону новими системами, такими як нещодавно передані Gepard.

"Екіпажі українських систем ППО покладають надію на нове та краще озброєння, що має допомогти втримати країну від скочування в темряву впродовж другої зими російських ударів дронами та ракетами", - йдеться в матеріалі.

Представник Головного управління розвідки (ГУР) Вадим Скібіцький вважає, що загроза ударів залишається актуальною, а РФ, імовірно, знову використовуватиме одночасно ракети і дрони, щоб ускладнити роботу ППО.

 

 

 

Теги: #зима #ппо #енергоінфраструктура

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