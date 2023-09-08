Події

05:28 08.09.2023

США відреагували на псевдовибори на окупованих Росією територіях України

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США відреагували на псевдовибори на окупованих Росією територіях України

США ніколи не визнають результатів фальшивих виборів, що проводяться Росією на окупованих територіях України, заявив державний секретар Ентоні Блінкен.

"Фальшиві вибори, що проводяться Росією на окупованих територіях України, є нелегітимними та ображають Статут ООН. Сполучені Штати ніколи не визнають домагань Росії на якусь суверенну територію України", - написав він у мікроблозі Твіттер.

Він зазначив, що США підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно.

Теги: #рф #сша #вибори #україна

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