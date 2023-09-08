Україна у 2023 р. розраховує на початок переговорів щодо вступу до ЄС

Україна розраховує у 2023 р. на початок переговорів щодо вступу до Європейського Союзу, що стане вагомою інвестицією у безпечне майбутнє Європи, вважає заступник глави Офісу президента Ігор Жовква.

"Розраховуємо на початок цього року переговорів щодо вступу до ЄС. Це стане вагомою інвестицією у безпечне майбутнє Європи", - цитує прес-служба слова Жовкви, сказані під час зустрічі з делегацією політичної групи Європейського парламенту "Прогресивний альянс соціалістів та демократів" на чолі. з президентом Іраче Перез.

Заступник голови керівника ВП висловив подяку Європейському парламенту за "майже два десятки резолюцій за останній рік із важливими сигналами на підтримку України у боротьбі проти російської збройної агресії".

Він окремо відзначив резолюцію від 1 березня 2022 року із закликом надати Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

Водночас, Жовква наголосив на важливій ролі Європарламенту у мобілізації загальноєвропейської підтримки навколо України з усього спектру питань, які прискорюють перемогу.

Також він закликав європарламентаріїв сприяти участі їхніх країн у практичній реалізації "формули миру" президента України Володимира Зеленського.

"Україна є країною, яка прагне миру. Ми вдячні багатьом лідерам іноземних держав за висловлену підтримку формули світу. Працюємо над проведенням глобального саміту формули світу в найближчій перспективі в одній зі столиць світу за участю лідерів усіх країн, які розділяють принципи Статуту ООН", – зазначив він. він.

Сторони також обговорили економічну ситуацію в Україні. Заступник голови ОП подякував Євросоюзу за надану макрофінансову допомогу на 2023 рік.

Співрозмовники також наголосили на необхідності посилювати санкційний тиск на Росію з боку ЄС та працювати над запобіганням обходу країною-агресором введених санкцій.

Окремо сторони обговорили відновлення пошкоджених внаслідок терористичних атак Росії об'єктів на території України. Жовква поінформував європарламентаріїв про потреби країни у швидкому відновленні на деокупованих територіях та закликав європейські держави активно долучитися до цього процесу.