РФ знову вивела в море ракетоносій, можуть бути пуски "Калібрів"

Російські окупанти вивели ввечері 7 вересня в море на бойове чергування ракетоносій "Адмірал Макаров", судно може нести до 8 ракет типу "Калібр", повідомляють Сили оборони півдня України.

"Вже традиційно у ніч ворог вивів ракетоносій на бойове чергування. Фрегат "Адмірал Макаров" може нести до 8 ракет типу "Калібр"", - зазначили військові.

Також у Силах оборони заявили про фіксацію пусків ударних дронів супротивника зі східного узбережжя тимчасово окупованих Азова та Кримського півострова.

"Будьте уважні та обережні! За сигналом повітряної тривоги переходьте в укриття! Ворог – підступний злочинець, а сили оборони – напоготові!" – зазначається у публікації.