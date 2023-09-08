Події

00:15 08.09.2023

РФ знову вивела в море ракетоносій, можуть бути пуски "Калібрів"

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Російські окупанти вивели ввечері 7 вересня в море на бойове чергування ракетоносій "Адмірал Макаров", судно може нести до 8 ракет типу "Калібр", повідомляють Сили оборони півдня України. 

"Вже традиційно у ніч ворог вивів ракетоносій на бойове чергування. Фрегат "Адмірал Макаров" може нести до 8 ракет типу "Калібр"", - зазначили військові.

Також у Силах оборони заявили про фіксацію пусків ударних дронів супротивника зі східного узбережжя тимчасово окупованих Азова та Кримського півострова.

"Будьте уважні та обережні! За сигналом повітряної тривоги переходьте в укриття! Ворог – підступний злочинець, а сили оборони – напоготові!" – зазначається у публікації. 

Теги: #рф #море #україна #ракетоносій

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