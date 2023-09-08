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00:06 08.09.2023

Група Єрмака-Макфола підготувала нові документи щодо посилення енергетичних санкцій та конфіскації російських державних активів Київ. 7 вересня. ІН

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Група Єрмака-Макфола підготувала нові документи щодо посилення енергетичних санкцій та конфіскації російських державних активів Київ. 7 вересня. ІН

Міжнародна група "Єрмака-Макфола" щодо санкцій проти Росії підготувала два нові документи, зокрема, щодо посилення енергетичних санкцій та щодо важливості конфіскації російських державних активів, повідомила прес-служба президента. 

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що енергетичні санкції потребують значного посилення. За його словами, у новому аналітичному документі група надає докладні пропозиції щодо вдосконалення та посилення санкційного тиску на енергетику РФ. Єрмак наголосив, що покращення дотримання введених санкцій та прийняття нових пропозицій групи дозволить додатково знизити російські доходи від енергоносіїв як мінімум удвічі.

"Потрібно бути реалістами: агресор активно працює для обходу санкцій навіть за допомогою прямого шахрайства, тож не можна дати Кремлю повернути частину втрачених доходів", – цитує прес-служба слова Єрмака.

Як уточнив секретар Міжнародної групи із санкцій Владислав Власюк, за їхніми оцінками, зараз санкції зменшують доходи Росії приблизно на $5-7 млрд на місяць.

"Різке падіння рубля підтверджує наявність проблем в економіці. Але цього абсолютно недостатньо", - зазначив він.

На його думку, тільки вдосконалення механізмів реалізації санкцій може додатково зменшити доходи Росії від нафти і газу ще на $2-4 млрд на місяць.

У документі також запропоновано посилити дотримання обмеження нафтових цін, зокрема, щоб підтвердження цін на російські нафтові вантажі могли видавати тільки трейдерам з білого списку. Також запропоновано обмежити використання Росією її тіньового флоту. Для цього планують вимагати від усіх танкерів, які проходять транзитом через екологічно чутливі європейські територіальні води, підтвердження того, що вони мають належне страхування від розливу нафти.

Єрмак пояснив, що у другому документі група Єрмака-Макфола пояснює важливість конфіскації російських міжнародних резервів, заморожених провідними країнами.

"Аргументи проти конфіскації не витримують жодної професійної критики, і міжнародна експертна група це докладно пояснює", - наголосив він.

За його словами, Росія вторглася в Україну без жодної законної причини, і агресор зобов'язаний заплатити за всі військові злочини – масові вбивства, тортури, зґвалтування, повне знищення десятків населених пунктів, щоденне цілеспрямоване руйнування цивільної інфраструктури, викрадення десятків тисяч наших дітей.

У ВП також зазначили, що резерви Центрального банку мають бути першою прийнятною мішенню.

За словами авторів документа, запропонований процес конфіскації російських державних коштів є не лише цілком моральним, а й юридичним, що зобов'язує відповідно до принципу міжнародного права про відповідальність держави.

"Україна запропонувала партнерам концепцію спеціального міжнародного компенсаційного механізму. Він передбачатиме створення та функціонування міжнародного реєстру збитків, міжнародної комісії, яка розглядатиме заяви та присуджуватиме суми компенсацій, та компенсаційний фонд, з якого будуть здійснюватися виплати. Цей механізм запропонований на основі резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 14 листопада 2022 року", - наголосили у прес-службі.

Теги: #рф #україна #енергетика #санкції

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