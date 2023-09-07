Зеленський і Нетаньягу обговорили підготовку до прибуття паломників в Умань на свято Рош га-Шана

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, повідомляє пресслужба глави держави.

"Президент наголосив на важливості підтримки з боку Ізраїлю суверенітету і територіальної цілісності України. Він подякував за надання притулку громадянам України, які виїхали до Ізраїлю внаслідок повномасштабної російської агресії. Було відзначено відновлення для них безоплатного медичного страхування в Ізраїлі", - йдеться в повідомленні.

Сторони обговорили можливі шляхи підтримки України з боку Ізраїлю у протидії вторгненню Росії.

Зеленський окремо порушив питання збільшення кількості відмов громадянам України у в'їзді до Ізраїлю в умовах дії безвізового режиму між двома країнами та наголосив на необхідності виправлення цієї ситуації.

З огляду на наближення єврейського Нового року - Рош га-Шана - та очікуваного масового прибуття прочан-хасидів до Умані, було обговорено шляхи гарантування їхньої безпеки.

"Україна завжди з теплотою і гостинністю приймає паломників і відповідає за їхню безпеку", - зазначив президент.

За оцінками ізраїльської сторони, цього року до Умані може прибути близько 50 тис. паломників-хасидів. Було зазначено, що зараз у місцях паломництва в Умані бомбосховища можуть вмістити лише приблизно 11 тис. осіб. При цьому в умовах повномасштабної агресії Росії та постійної загрози ударів російськими ракетами та іранськими дронами паломництво цього року супроводжуватиметься високими ризиками безпеки.

"Це безпековий виклик, який потребує невідкладного спільного реагування", - наголосив Зеленський.

Окремо було обговорено можливість відправки до місць паломництва додаткових сил поліції Ізраїлю.

Також відбувся обмін думками щодо взаємодії України та Ізраїлю на міжнародній арені.