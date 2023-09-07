Події

21:01 07.09.2023

Зеленський і Нетаньягу обговорили підготовку до прибуття паломників в Умань на свято Рош га-Шана

2 хв читати
Зеленський і Нетаньягу обговорили підготовку до прибуття паломників в Умань на свято Рош га-Шана

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, повідомляє пресслужба глави держави.

"Президент наголосив на важливості підтримки з боку Ізраїлю суверенітету і територіальної цілісності України. Він подякував за надання притулку громадянам України, які виїхали до Ізраїлю внаслідок повномасштабної російської агресії. Було відзначено відновлення для них безоплатного медичного страхування в Ізраїлі", - йдеться в повідомленні.

Сторони обговорили можливі шляхи підтримки України з боку Ізраїлю у протидії вторгненню Росії.

Зеленський окремо порушив питання збільшення кількості відмов громадянам України у в'їзді до Ізраїлю в умовах дії безвізового режиму між двома країнами та наголосив на необхідності виправлення цієї ситуації.

З огляду на наближення єврейського Нового року - Рош га-Шана - та очікуваного масового прибуття прочан-хасидів до Умані, було обговорено шляхи гарантування їхньої безпеки.

"Україна завжди з теплотою і гостинністю приймає паломників і відповідає за їхню безпеку", - зазначив президент.

За оцінками ізраїльської сторони, цього року до Умані може прибути близько 50 тис. паломників-хасидів. Було зазначено, що зараз у місцях паломництва в Умані бомбосховища можуть вмістити лише приблизно 11 тис. осіб. При цьому в умовах повномасштабної агресії Росії та постійної загрози ударів російськими ракетами та іранськими дронами паломництво цього року супроводжуватиметься високими ризиками безпеки.

"Це безпековий виклик, який потребує невідкладного спільного реагування", - наголосив Зеленський.

Окремо було обговорено можливість відправки до місць паломництва додаткових сил поліції Ізраїлю.

Також відбувся обмін думками щодо взаємодії України та Ізраїлю на міжнародній арені.

 

 

Теги: #ізраїль #переговори #премєр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:26 03.09.2023
В Ізраїлі під час заворушень постраждало понад сто осіб - ЗМІ

В Ізраїлі під час заворушень постраждало понад сто осіб - ЗМІ

22:53 30.08.2023
Продовжуємо переговори про додаткові поставки систем ППО - Зеленський

Продовжуємо переговори про додаткові поставки систем ППО - Зеленський

20:21 29.08.2023
Кулеба: Ми не відчуваємо зниження рівня підтримки України в Конгресі США та Європарламенті

Кулеба: Ми не відчуваємо зниження рівня підтримки України в Конгресі США та Європарламенті

20:59 28.08.2023
У Лівії відсторонили очільницю МЗС після інформації про її зустріч із колегою з Ізраїлю

У Лівії відсторонили очільницю МЗС після інформації про її зустріч із колегою з Ізраїлю

04:58 28.08.2023
Міністр торгівлі США прибула до Китаю для зміцнення ділових зв'язків між двома найбільшими економіками світу

Міністр торгівлі США прибула до Китаю для зміцнення ділових зв'язків між двома найбільшими економіками світу

20:12 27.08.2023
Нам потрібно навчитися жити, як Ізраїль - Зеленський

Нам потрібно навчитися жити, як Ізраїль - Зеленський

10:57 27.08.2023
В Ізраїль на навчання вирушить 25 представників МВС України та фонду Притули - посол

В Ізраїль на навчання вирушить 25 представників МВС України та фонду Притули - посол

00:36 26.08.2023
Кулеба про переговори з РФ: ми бачили, як Пригожин намагався домовлятися, це урок про цінність переговорів із Путіним

Кулеба про переговори з РФ: ми бачили, як Пригожин намагався домовлятися, це урок про цінність переговорів із Путіним

00:16 26.08.2023
Україна розпочала переговори з Канадою щодо двостороннього документу про гарантії безпеки - Єрмак

Україна розпочала переговори з Канадою щодо двостороннього документу про гарантії безпеки - Єрмак

13:17 25.08.2023
Посол Корнійчук закликав Ізраїль долучитись до Мирної Формули Президента Зеленського

Посол Корнійчук закликав Ізраїль долучитись до Мирної Формули Президента Зеленського

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Херсонській області підірвали авто з російськими військовими та співробітниками ФСБ

Україна потребує посилення ППО Одеської області - Зеленський у розмові з Сунаком

Маляр: ЗСУ поступово наступають на Бахмутському напрямку, є успіхи

Держприкордонслужба України про нібито заборону на виїзд для жінок на військовому обліку: Змін до правил не було

Найбільша кількість спроб застосування ворожих ДРГ фіксується на Сумщині - Держприкордонслужба

ОСТАННЄ

Залужний обговорив із начальником ЗС Франції потреби української армії та питання підготовки військових

Найактуальніше питання для України - вільна торгівля зерном, яка буде вигідна всім країнам у регіоні, - Свириденко

Шмигаль і Блінкен ознайомилися з ходом підготовки до опалювального сезону під час відвідування одного з енергооб'єктів

Російські окупанти вже тиждень проводять "вибори" в окупованих районах Запорізької області

Стефанчук обговорить зі спікерами G7 безпеку енергооб'єктів України майбутньої зими та надання систем ППО для їхнього захисту від атак Росії

Унаслідок обстрілу Нікопольського району поранені дві людини - голова ОВА

НБУ в серпні застосував заходи впливу до банку "Конкорд", Укрексімбанку, МТБ Банку і 17 фінустанов за порушення у сфері фінмоніторингу

У Херсонській області підірвали авто з російськими військовими та співробітниками ФСБ

Українська авіація протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу ворога

У Київській області чоловік підірвався на гранаті, поліція припускає самогубство

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА