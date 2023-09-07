Унаслідок обстрілу Нікопольського району поранені дві людини - голова ОВА

У четвер російські окупанти обстріляли з артилерії Нікополь і Марганецьку громаду в Дніпропетровській області, унаслідок цього поранень дістали 52-річна жінка і 57-річний чоловік, повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

"Нікопольщина знову потерпала від артилерійських обстрілів. Сьогодні тричі агресор вдарив по районному центру. І ще раз – по Марганецькій громаді. Осколкових поранень дістала 52-річна жінка та 57-річний чоловік. Їм надали допомогу, лікуватимуться амбулаторно", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Крім цього, внаслідок обстрілу виникло загоряння приватного будинку, рятувальники ліквідували пожежу. Загалом пошкоджено вісім будинків, п'ять господарських будівель і авто, дві лінії електропередачі.

У четвер увечері росіяни обстріляли Покровську громаду Синельниківського району. Виникла пожежа. Наслідки обстрілів уточнюються.