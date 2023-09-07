Події

19:24 07.09.2023

У Херсонській області підірвали авто з російськими військовими та співробітниками ФСБ

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У Херсонській області підірвали авто з російськими військовими та співробітниками ФСБ

В Олешках Херсонської області було підірвано автомобіль, у якому перебували російські окупанти: військовослужбовці та співробітники ФСБ РФ. Унаслідок вибуху один зі співробітників ФСБ загинув на місці, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в Службі безпеки України.

Ще один співробітник ФСБ у реанімації у важкому стані, троє військовослужбовців РФ поранені.

Зазначається, що співробітники ФСБ "працювали" в окупованому Скадовську, а в Олешки прибули для проведення фільтраційних заходів.

За наявними даними, підрив став результатом операції СБУ.

Теги: #підрив #херсонська_область #окупанти

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