Події

19:19 07.09.2023

Українська авіація протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу ворога

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Українська авіація протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу ворога

Упродовж доби авіація Сил оборони України завдала дев'яти ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки ворога, а також по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів, ідеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України, опублікованому у фейсбуці в четвер увечері.

Також протягом доби підрозділи ракетних військ і артилерії вразили один склад боєприпасів, п'ять артилерійських засобів, два пункти управління, два зенітно-ракетні комплекси росіян.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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