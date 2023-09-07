Українська авіація протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу ворога

Упродовж доби авіація Сил оборони України завдала дев'яти ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки ворога, а також по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів, ідеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України, опублікованому у фейсбуці в четвер увечері.

Також протягом доби підрозділи ракетних військ і артилерії вразили один склад боєприпасів, п'ять артилерійських засобів, два пункти управління, два зенітно-ракетні комплекси росіян.