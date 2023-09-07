Противник завдав чотирьох ракетних, 62 авіаударів, здійснив 26 обстрілів із РСЗВ

Протягом доби противник завдав чотирьох ракетних, 62 авіаційних ударів і здійснив 26 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому в четвер увечері.

Протягом доби росіяни здійснили артилерійські та мінометні обстріли понад 115 населених пунктів у Сумській, Чернігівській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях.

Також противник завдав авіаційних ударів у районах Попівки Чернігівської області, Грабовського, Старикового Сумської області, Гранова Харківської області, Білогорівки Луганської області, Верхньокам'янського, Спірного, Іванівського, Авдіївки, Красногорівки, Урожайного Донецької області, Малої Токмачки, Работиного, Омельника Запорізької області та Козацького й Одрадокам'янки Херсонської області.